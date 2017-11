Kleine Femke moet terug naar Australië ondanks vader met losse handjes

Eerder deed het gerechtshof in Den-Haag uitspraak in de zaak van De Gelder die, na een mishandeling door haar Australische man tijdens een familiebezoek, in Nederland bleef. Het Hof lastte toen binnen twee weken de teruggeleiding van Femke naar Australië. Alle juridische kwesties over bijvoorbeeld voogdij moeten in het land van herkomst afgehandeld worden.



In het kort geding om dit te voorkomen bij de rechtbank in Utrecht stelt de rechter nu dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn om van deze uitspraak af te zien. ,,Het is een enorme tegenvaller’’, zegt advocaat Jack Schoenmakers. Ook zijn eerdere toezeggingen van de vader om te voorzien in vergoeding van kosten of woonruimte volgens de rechter niet hard te maken. ,,Mijn cliënt staat met lege handen. Dat is tragisch en onbegrijpelijk.’’