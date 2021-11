Kleindochter van op A325 omgekomen grootouders overlijdt in ziekenhuis: ‘Dit is heel erg’

Het meisje zat samen met een jongen in de auto bij de twee volwassenen, hun opa en oma. De minderjarige werd zondag in kritieke toestand naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.



In het ziekenhuis overleed zij. Ook het andere kind moest gewond naar het ziekenhuis, maar hij is volgens de politie buiten levensgevaar.

Witte bestelbus

Diezelfde politie laat weten dat het onderzoek naar het ongeval voorlopig nog niet klaar is. Diverse getuigen zijn al gehoord en de Verkeersongevallen Analyse (VOA) is ter plaatse geweest. De chauffeur van de bestelbus, een 26-jarige Nijmegenaar, werd aangehouden en verhoord. Hij is in afwachting van het onderzoek inmiddels naar huis gestuurd en heeft lichte verwondingen opgelopen.

,,Ik doe liever geen mededelingen”, klinkt het bij een telefoontje naar het bedrijf waarvan de naam op het witte busje prijkt. De inzittenden van vier andere voertuigen die bij het ongeluk betrokken waren, bleven ongedeerd.

Ooggetuigen

Een dag na het vreselijke ongeval krijgen automobilisten die bij het vallen van het avond over de A325 bij knooppunt Ressen reden er nog rillingen van. ,,Ik ben zelf opa van vijf kleinkinderen. Voor hetzelfde geld had ik ertussen gezeten met één van hen”, vertelt een man, die naar eigen zeggen met zijn vrouw op de snelweg reed toen het ongeluk vlak voor hem gebeurde. Hij wil liever niet met zijn naam reageren. ,,Ik vind dit heel erg. En ik heb heel veel respect voor de hulpverleners.”

Vlak voor het viaduct van de Betuweroute, die over de A325 loopt, moest hij rond 16.45 uur plots op de rem trappen. Welk onheil zich voor hem afspeelde in de richting van Nijmegen, zag hij niet. De knipperlichten van andere remmende weggebruikers die voor hem aan en uit gingen, herinnert hij zich wel. Net als de vele hulpdiensten, waaronder traumahelikopters. Toen hij later uit zijn auto stapte om een sigaretje te roken, nam hij verderop een ‘grote puinhoop’ waar. Na bijna een uur werd hij met ander wachtend verkeer richting de snelweg A15 geleid, zegt hij.

Steunbetuigingen

Op sociale media betuigen mensen massaal hun steun aan de nabestaanden van het drama. Ze wensen hen veel sterkte en spreken hun afschuw uit over de gebeurtenis. Enkelen wezen zondag al snel in de richting van een politiecontrole, die eerder op die dag plaatsvond ter hoogte van de Ovatonde bij Nijmegen en voor een file zorgde op de A325. De ANWB maakte rond 15.00 uur melding van meer dan drie kwartier vertraging tussen Elst en Lent.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat de controle al was opgeheven toen het ongeluk gebeurde, maar bevestigt wel dat er op dat moment nog een file stond. Welke rol die precies speelde bij het ongeval, wordt volgens de politie onderzocht. De politie zegt dat de controle bewust voor het donker werd afgebroken en dat via bijvoorbeeld de verkeersinformatie de hele middag gewaarschuwd werd voor file.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland, beheerder van de A325, voegt toe dat boven de weg matrixborden hingen met daarop een snelheidsaanduiding van 70 kilometer per uur en dat bij een nabijgelegen tankstation een dynamisch paneel voor routeinformatie stond om weggebruikers te attenderen op mogelijke file.

