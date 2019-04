Klaus Ross gebruikte goedkope weegschaal bij toedienen alternatief kankermedicijn

Justitie houdt Ross verantwoordelijk voor de dood van de drie patiënten. De Heilpraktiker behandelde in zijn kliniek in Bracht vlakbij Roermond tussen eind 2015 en juli 2016 Nederlandse kankerpatiënten met het middel. Volgens deskundigen had Ross een apothekersweegschaal moeten gebruiken. De weegschaal die hij in plaats daarvan gebruikte, was goedkoper en kon aanleiding geven tot afwijkingen in de dosering.