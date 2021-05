Klanten stromen toe in deze Nederlandse parenclub: ‘Alleen op de kamers geen 1,5 meter afstand’

Jurriën uit Almelo ging voor de liefde naar Tunesië, maar zit al acht jaar in cel voor een moord die hij ontkent

25 mei Smoorverliefd is Almeloër Jurriën ten Cate, als hij in augustus 2013 naar Tunesië vliegt. Hij gaat er trouwen met zijn grote liefde, die hij via internet heeft ontmoet. Maar vier maanden later begint de nachtmerrie die tot de dag van vandaag duurt. Zijn familie zoekt nu bewust de publiciteit.