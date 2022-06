Klanten D-reizen krijgen na bijna twee jaar geld terug van geannuleerde vlucht in coronatijd

donny m Onderzoek in woning verdachte (22) zaak Gino nog gaande, veel boosheid bij vindplaats jongetje

De politie is ook vandaag nog bezig met een onderzoek in het appartement in Geleen, waar de verdachte van betrokkenheid bij de dood van het 9-jarige jongetje Gino woont. De 22-jarige Donny M. wordt morgen in Roermond voorgeleid. Buurtbewoners zijn kwaad dat iemand in hun buurt zo’n gruweldaad heeft kunnen verrichten.

6 juni