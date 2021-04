Klacht bij ACM: Funda beschermt traditionele makelaars en weert ‘nieuwkomers’

Celstraf voor eigenaren Chick­friend na fipronil­cri­sis: Willens en wetens schadelijk middel gebruikt

12 april Mathijs IJ. en Martin van de B., de twee mannen die met hun bedrijf Chickfriend de zogenoemde fipronilcrisis veroorzaakten, zijn veroordeeld tot een jaar celstraf. Volgens de rechter hebben ze willens en wetens een schadelijk middel (fipronil) gebruikt bij het bestrijden van bloedluis in stallen. Daardoor had de gezondheid van mens, dier en planten in gevaar kunnen komen.