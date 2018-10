Klaar voor de verdediging

Over ruim een week begint de grootste Navo-oefening sinds de Koude Oorlog en dat hebben ze geweten bij de Nederlandse marine. Een logistieke mega-operatie was het om alle spullen aan boord van de Zr.Ms. Johan de Wit te krijgen, maar het is gelukt. Vandaag varen ze uit.

Nederland stuurt maar liefst 2200 Nederlandse militairen naar Noorwegen om mee te doen aan Trident Juncture. Dat lijkt niet veel op het totale aantal van meer dan 50.000 militairen uit 30 landen die meedoen. Maar het gebeurt niet vaak dat er in Nederland zoveel militairen tegelijk op oefening gaan.

De paklijst die er gemaakt moet worden is dan ook enorm. Aan boord van de Zr.Ms. Johan de Witt staan 14 amfibische voertuigen van de mariniers, een helikopter van de luchtmacht en tientallen vrachtwagens en andere ondersteunende voertuigen van de landmacht. Ook is er de afgelopen dagen tonnen aan spullen het laadruim ingereden om te kunnen overleven in de Noorse wildernis.

De Johan de Witt is daarmee zo vol dat er geen plaats meer is voor de 14 tanks en 26 pantservoertuigen die ook mogen aantreden in Noorwegen. Zij zijn per trein onderweg. Twintig vrachtwagens en 15 diepladers hebben de 1500 kilometer naar Noorwegen over de weg afgelegd om straks de spullen uit het schip naar de oefenlocatie te brengen. De meeste militairen worden straks ingevlogen.

Verdedigen

Op 29 oktober moeten de militairen voor het eerst in actie komen. Trident Juncture draait om het verdedigen van een bondgenoot die wordt aangevallen. Dat gebeurt met in totaal meer dan zestig schepen, 150 vliegtuigen, ruim 10.000 voertuigen en zo’n 50.000 manschappen.

Drie jaar geleden hield de Navo een vergelijkbare oefening in Portugal en Spanje, maar dit jaar is de opzet nog grootser. Volgens de Navo is het de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog eind jaren tachtig.

Met het militaire machtsvertoon wil de Navo vooral Rusland afschrikken. Sinds de Russische annexatie van de Krim in Oekraïne en de inmenging in de burgeroorlog in het Oosten van het land zijn ze er vooral in Oost-Europa niet meer zo zeker van dat de Russen het hierbij zullen laten.

De oefening is ook een test hoe de ‘militaire snelweg’ door Europa erbij ligt. De Navo baalt er langer van dat toeristen sneller door Europa reizen dan legers. Dat komt door ingewikkelde grensprocedures. Ook is niet duidelijk welke wegen en bruggen er nog geschikt zijn om zwaar materieel te kunnen dragen. Om die reden trok er vorige week een Britse colonne door Nederland.