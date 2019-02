Klaar met de winterkou? Vanaf woensdag wordt het lenteachtig

Windstoten, regen, kou. De afgelopen weken hebben we vaak genoeg typisch winterweer gehad. Voor wie daar helemaal klaar mee is: de weerkaarten laten zien dat het langzaam lente wordt.

Het is niet zo dat dit weekend alle winterjassen weer naar zolder mogen. Morgen en maandag kan je zo'n dikke jas namelijk nog goed gebruiken. Morgen wordt er op veel plekken ook weer regen verwacht. De stevige wind maakt het daarbij guur.

Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt er na het weekend heldere en onstabiele lucht over ons land aangevoerd. Hierdoor vallen verspreid over ons land enkele buien. Tussen deze buien door is er ook ruimte voor de zon. Dat meldt Weerplaza. De temperatuur ligt maandagmiddag rond de normale waarde voor de tijd van het jaar, het wordt 6 of 7 graden.

In de nacht van maandag op dinsdag trekken wolkenpartijen over ons land, waarbij in het noordoosten mogelijk een lichte bui valt. Maar op veel plaatsen blijft het vanaf dinsdag droog.

Langere dagen

De dagen worden weer langer in februari en de zon neemt in kracht toe. Tegelijkertijd bouwt een hogedrukgebied zich dinsdag op boven het noorden van Frankrijk. Deze trekt in de tweede helft van de week via het midden en zuiden van Duitsland naar het oosten van Europa. Door de aanwezigheid van dit hogedrukgebied blijft het bij ons tot en met het volgende weekeinde nagenoeg droog.

Dinsdag komt de zon vooral in de middag met name in de zuidelijke provincies soms tevoorschijn. In het noorden van het land zijn meer wolken aanwezig. Het wordt zo'n 6 of 7 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen rustig en vrijwel droog.

Doordat het eerder genoemde hogedrukgebied richting het oosten van Europa trekt, komt de wind in de tweede helft van de week vanaf land, en niet vanaf zee. De middagtemperatuur stijgt daardoor naar 9 tot 11 graden. Met de zon erbij voelt het daardoor lenteachtig aan. Wel is het in de nacht en vroege ochtend koud met vooral landinwaarts lichte vorst.

Als de weersverwachtingen uitkomen krijgen we dus vanaf woensdag een voorproefje van de lente.