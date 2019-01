Kindje van een jaar van eerste verdieping flatgebouw gegooid in Ridderkerk

Omwonenden hoorden aan het begin van de avond een vrouw gillen. Een buurman zag vervolgens een man tussen geparkeerde auto's in elkaar zakken. Hij dacht dat hij hulp nodig had, maar bleek eerder in de war of onder invloed te zijn. De ambulance heeft de man overgedragen aan de politie. In het busje begon hij te schreeuwen.



Getuigen melden dat er de laatste tijd vaker een man aan de deur kwam van de woning op de eerste verdieping. Hij wilde naar binnen, maar mocht dat niet van de bewoonster. Of het om dezelfde man gaat, is onduidelijk.



Er is veel politie ter plaatse. Buren zijn gevraagd mee naar het bureau te gaan om te getuigen.