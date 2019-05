Kindje (6) klem in spijlen poort asielzoekerscentrum en bijna gestikt

Wie komt je helpen als je loodzware doos door het raam moet op drie hoog?

12:15 Een loodzware doos door het raam krijgen op drie hoog, midden in een grote stad. Daar heeft niemand echt zin in. Handig dus als toevallig de brandweer in de straat staat. Twee Amsterdamse jongens konden wel wat hulp gebruiken, en de brandweer bleek de kwaadste niet. Een journalist van RTL Nieuws wist het hele gebeuren vast te leggen.