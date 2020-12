Kindervuurwerk vliegt de winkels uit: geen knalerwt meer te krijgen

,,Het is erg hard gegaan ja’', bevestigt een woordvoerder van Albert Heijn. Op internet gaan beelden rond van Black Friday-achtige taferelen in supermarkten waar nog wat kindervuurwerk was te krijgen.

De Jumbo in Huissen, die extra veel kindervuurwerk had ingekocht, werd overdonderd door het verkoopscucces. De supermarkt verkocht de restanten van het zogeheten (en wèl toegestane) categorie 1 vuurwerk dat een lokale vuurwerkhandel door de lockdown niet meer aan de man kon brengen.

‘Echt bizar’

,,Het succes is overweldigend”, zegt eigenaar Martin Reuselaars van de supermarkt nabij Arnhem. ,,Er komen volwassen mannen uit Utrecht naar ons toe om fonteinen en grondbloemen te kopen, omdat ze tijdens de jaarwisseling toch íets willen afsteken. In hun eigen regio is niets meer te koop”, aldus Reuselaars.

Deze week is een aantal keren per dag een auto van de Jumbo naar de vuurwerkhandel gereden om weer een nieuwe voorraad op te halen. ,,Het lag nog niet uitgestald bij ons in de winkel of het was alweer uitverkocht. Echt bizar.’’

De lange rij bij de Aldi in Berkel en Rodenrijs, eerder deze week, deed vermoeden dat het vuurwerk er gratis werd weggegeven. Het ging om mensen die niet wilden misgrijpen bij de laatste lading die dit jaar zou arriveren. Het personeel moest ingrijpen omdat de 1,5 meter niet kon worden gewaarborgd.

De dit jaar werkloze vuurwerkverkopers zien het met lede ogen aan. ,,Jammer dat het zo moet’’, zegt woordvoerder Marcel Teunissen van de belangenvereniging van vuurwerkverkopers. ,,Op de weinige plekken waar nog vuurwerk verkocht mag worden, is een run ontstaan. Daar zie je nu opstoppingen, terwijl het hele idee was dat we risico's in verband met corona moeten voorkomen.’’

Het kabinet besloot vuurwerk deze jaarwisseling te verbieden om de ziekenhuizen, die al overbelast zijn door corona, zoveel mogelijk te ontzien.

Elkaar helpen

Licht vuurwerk als trektouwtjes, sterretjes en grondbloemen mag het hele jaar door worden verkocht. En supermarkten, die tijdens deze lockdown wel open mogen blijven, mogen dat ook nu gewoon verkopen. Binnen de geldende regels rook de Jumbo in Huissen daarom kansen. Er werd contact gezocht met de vuurwerkhandel in het stadje. ,,Als ondernemers moeten we elkaar in deze moeilijke tijd helpen”, zegt Reuselaars.

Eigenaar Erwin de Roo van Huismans Vuurwerk stond meteen open voor de samenwerking. ,,Wij verkopen elk jaar ook categorie 1 vuurwerk, maar door het vuurwerkverbod hadden wij extra veel van het kindervuurwerk dat wel was toegestaan ingeslagen. En tot aan de lockdown liep de verkoop als een trein.” Vooral van fonteinen, die nog het dichtst in de buurt komen van siervuurwerk. ,,Die hebben voor de echte vuurwerkliefhebber in elk geval nog een beetje body.’’

Vuurwerk afsteken is voor veel mensen nu eenmaal traditie, zegt De Roo. ,,Op oudejaarsavond eet je oliebollen, drink je champagne en daarna ga je naar buiten om vuurwerk af te steken. Die traditie wil je overbrengen op je kinderen. Die houd je zo in stand en je houdt je aan de wet.”

