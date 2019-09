Kinderporno in WhatsApp-groep leerlingen Limburgse school, politie ingeschakeld

Het Dendron College, een middelbare school in Horst met bijna tweeduizend leerlingen in meer dan honderd klassen, heeft de discutabele foto’s afgelopen week ontdekt, weet de regionale omroep Horst aan de Maas .

In een brief aan de ouders laat de directie weten de afbeeldingen en discriminerende berichten ‘absoluut verwerpelijk’ te vinden. ,,Met deze leerlingen en hun ouders zijn we in gesprek gegaan en er zijn passende maatregelen genomen. Ook is melding gemaakt bij de politie.” Wat die maatregelen precies zijn, is nog onduidelijk.