Kinderombudsman: geef kinderen een stem bij toewijzing nieuwe woning

De Kinderombudsman sprak bijvoorbeeld een 9-jarige jongen die noodgedwongen met zijn moeder op een kamer slaapt, al jaren. Toen hij kleiner was, was dat niet zo'n probleem. Maar inmiddels heeft hij behoefte aan een eigen plek om zijn huiswerk te maken, zodat hij niet alle telefoongesprekken van zijn moeder hoort. ,,Als kinderen ouder worden, krijgen ze door dat het niet normaal is om met je moeder op een kamer te slapen. Zo'n kind krijgt behoefte aan meer ruimte en bewegingsvrijheid. Die durft thuis geen vriendjes uit te nodigen en gaat daarom zelf ook maar nergens spelen. Hij vangt alle problemen van zijn moeder op.” Met als gevolg dat er andere problemen ontstaan, zoals moeilijkheden met de concentratie op school of een stagnerende ontwikkeling.



De Kinderombudsman sprak ook twee tienermeiden die door een scheiding van hun ouders naar een andere woning moesten. Omdat de scheiding niet helemaal rond was, weigerde de gemeente het gezin urgentie te geven. De moeder kreeg te horen dat ze antikraak moest gaan wonen met haar oudste dochter (18 jaar) en dat haar jongste (15) maar naar een pleeggezin moest. ,,Dat is natuurlijk ontzettend schrijnend en kan niet. Maar sommige gezinnen gaan er tóch maar mee akkoord, omdat ze geen andere oplossing zien. Anders staan ze allemaal op straat", zegt Kalverboer.



De kindervertegenwoordiger snapt dat er geen eenvoudige oplossing is, want er zijn te weinig woningen. Toch hoopt ze op erkenning voor de kinderen. Kalverboer: ,,Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen dat gezinnen voorrang krijgen op alleenstaanden en dat zal ook niet altijd gaan. Maar nu hebben kinderen helemaal geen plek in het beleid. Dat moet echt anders, want als ze zo jong geen veilig thuis ervaren dragen ze dat lang met zich mee.”