Kinderlokker slaat toe ‘uit verveling’: ‘Je maakte misbruik van onze 9-jarige dochter’

tweede incident Lsd-trip met vrienden loopt uit de hand, man (20) verdacht van poging tot doodslag

3 maart De 20-jarige jongeman die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij in een woning aan de Simonsstraat in Delft, was tijdens zijn arrestatie onder invloed van lsd. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Door dit middel zien gebruikers de werkelijkheid anders. Het gaat om het tweede ernstige lsd-gerelateerde incident in een maand tijd.