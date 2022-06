Kinderlokker Marco de W. heeft spijt van lastigvallen 28 kinderen: ‘Het was een soort dwang’

Oudste Zeeuw blaast 108 kaarsjes uit: ‘Ik ben altijd een sterke vrouw geweest’

VLISSINGEN - Als ze terugkijkt op haar lange leven, is Elisabeth Bastiaanse tevreden. Zaterdag mocht ze in verpleeghuis de Zoute Viever maar liefst 108 kaarsjes uitblazen. Daarmee is ze momenteel niet alleen de oudste inwoonster van Vlissingen, maar van heel Zeeland.

4 juni