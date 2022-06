Kinderen zagen hoe Gino auto ingetrokken werd door man die zich voordeed als voetbaltrainer

De twee kinderen, een 14-jarige jongen en een 10-jarig meisje, waren op de betreffende avond aan het voetballen met Gino. Rond 18.30 uur kwam volgens de kinderen een man het Kerkraadse speelveldje oplopen om even mee te voetballen. De man zei dat hij voetbaltrainer was. Hij complimenteerde Gino met zijn voetbalkwaliteiten en vroeg hem naar zijn auto te komen. De kinderen zagen hoe Gino vrijwillig meeliep en vervolgens de auto in werd getrokken.

‘Grote impact’

Hoegee laat aan De Limburger weten dat de gebeurtenissen een grote impact op de familie hebben. ,,Toen mijn dochter afgelopen week op tv een uitzending over Gino zag, barstte ze in tranen uit. Ze vindt het heel eng om nu met de fiets naar school te gaan hier in de buurt. Mijn zoon gaat in Heerlen naar school, hij is wat meer gesloten. Ook hij is zeer geschokt. Ik als moeder natuurlijk ook. Het had ook één van mijn kinderen kunnen zijn die de verdachte had kunnen meenemen.’’