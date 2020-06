Kinderen vinden gewonde vrouw in speeltuin, vermoedelijk slachtoffer aanranding

Een vrouw is zondagmiddag vermoedelijk aangerand en naar een speeltuintje gevlucht aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven. Ze werd daar gewond in de bosjes aangetroffen door spelende kinderen.

Spelende kinderen zagen iets roods in de bosjes liggen. Ze gingen kijken en kwamen erachter dat dat de bh van de vrouw was. De bh en ene spijkerbroek waren de enige kledingstukken die ze nog aan had. Ze was gewond en werd in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie gaat op dit moment uit van een zedendelict in de relationele sfeer. Uit onderzoek werd duidelijk dat dit niet in het speeltuintje heeft plaatsgevonden, maar vermoedelijk in haar huis. Het slachtoffer woont in de buurt en is na het incident naar de speeltuin gegaan.

Bekende van slachtoffer

Omstanders hadden een man uit de bosjes zien komen. Hij is een bekende van het slachtoffer. Op dit moment wordt er niet naar hem gezocht, omdat het verhaal van de vrouw nog moet worden nagegaan. Dat is lastig, omdat ze geen Nederlands spreekt. Ze komt uit Oost-Europa. Zij is bekend bij de politie en staat bekend als iemand met psychische problemen.

De politie heeft een deel van de speeltuin afgesloten met linten voor onderzoek. Daarbij zijn speurhonden ingezet, die de telefoon van de vrouw en een jas vonden. Een aantal kinderen is gehoord.