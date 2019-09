Kinderen van basisschool in Terneuzen ‘staken’ om vervang-juf te weren uit hun klas (en met succes)

Video/update Twee jongens (6 en 9) komen om bij woning­brand Brabant, vader en oma gewond na reddingspo­ging

12:14 Een logeerpartij in het Brabantse dorpje Strijbeek is uitgemond in een inferno: twee jongens van 6 en 9 jaar oud zijn om het leven gekomen bij de woningbrand. Een oma en een vader moesten per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat zij de kinderen probeerden te redden uit de brandende woning. De oma verloor een kleinzoon en de vader trachtte tevergeefs zijn zoon te redden.