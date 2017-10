Kinderen plassen en poepen niet uit angst voor smerig schooltoilet

De helft van de kinderen, die hebben meegewerkt aan het onderzoek, geeft aan de toiletten smerig te vinden. Zes op de tien scholieren probeert de toiletten zelfs te mijden. Dat is erg ongezond, zegt kinderarts Marc Benninga tegen de NOS. Hij werkt op de poeppoli van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.



Volgens Benninga hebben in Nederland zo'n 100.000 kinderen last van ontlastingsproblemen. ,,Die problemen ontstaan heel vaak op jonge leeftijd, omdat kinderen de ontlasting tegenhouden. Ze hebben het gevoel dat ze naar de wc moeten, maar wachten daar nog even mee. Dan kun je in de problemen raken." Benninga legt uit dat de ontlasting hard en groot wordt als die wordt tegengehouden. Het kan leiden tot verstopping of kinderen kunnen ongewild ontlasting verliezen.