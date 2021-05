Kinderen met dodelijke spierziekte krijgen duur maar effectief medicijn niet vergoed

Het gaat om het geneesmiddel Zolgensma. Dat lijkt succesvol te zijn bij de behandeling van de erfelijke spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA). Het medicijn helpt bij baby's die de levensbedreigende ziekte van hun ouders hebben geërfd maar nog geen symptomen hebben.

Volgens het Zorginstituut is het effect op de lange termijn nog niet bewezen, omdat er nog weinig onderzoek naar is gedaan. Bovendien is Zolgensma met 2 miljoen euro per patiënt het duurste geneesmiddel ter wereld. Jaarlijks komen acht tot tien heel jonge kinderen in aanmerking voor het middel.

Spagaat

,,Het Zorginstituut zit in een spagaat”, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma. ,,Het is een kostbaar medicijn dat een doorbraak lijkt te zijn, maar waarvoor ook nog te weinig bewijs is dat het echt zo goed werkt. We willen Zolgensma best het voordeel van de twijfel geven, maar niet tegen elke prijs. We vergoeden zo’n middel immers uit de premies die we met elkaar opbrengen en we willen dat geld aan zoveel mogelijk goede zorg besteden.”

Daarom adviseert Zorginstituut Nederland aan demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) het middel alleen uit het basispakket te vergoeden na onderhandelingen over de prijs én prestatieafspraken bij betaling aan fabrikant Novartis. Het Zorginstituut schat de totale kosten - na een prijsverlaging - op zo’n 11 miljoen euro per jaar.

Betere levensverwachting

Wijma noemt het medicijn ‘een innovatieve, veelbelovende eenmalige behandeling'. Uit onderzoek blijkt namelijk wel dat het grootste deel van de kinderen die met Zolgensma zijn behandeld, een betere levensverwachting heeft.

Ook hebben zij soms geen beademingsapparatuur nodig en kunnen zij zonder hulp zitten. Een aantal kinderen dat is behandeld voordat zij symptomen van SMA hadden, kan zelfs lopen. ,,Maar we weten niet of Zolgensma ook langdurig zal werken bij deze kinderen.”

Spierziekten Nederland is blij dat het Zorginstituut het belang van de behandeling voor jonge kinderen erkent. De patiëntenvereniging roept op haast te maken met de onderhandelingen. Elk jaar krijgen vijftien tot twintig baby's de diagnose. Als ze niet of te laat worden behandeld, overlijden ze nog vóór de peuterleeftijd.

,,Nog maar vijf jaar geleden was er geen enkele behandeling voor SMA”, zegt Marcel Timmen, directeur Spierziekten Nederland. ,,Nu biedt Zolgensma, de eerste gentherapie voor een spierziekte, kinderen met SMA en hun ouders een heel nieuw levensperspectief. Een ongelooflijke mijlpaal. Maar wel één waarop kinderen en ouders niet langer kunnen wachten.”

Elk verlies van functies is definitief, waarschuwt Timmen. ,,Voor patiënten en ouders is het onverdraaglijk dat de fysieke aftakeling doorgaat, terwijl er nu een werkzaam medicijn op de plank ligt. We dringen er bij de fabrikant en de minister op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en snel tot prijsafspraken te komen in het belang van deze kinderen.”

De meeste baby’s met SMA worden nu pas na maanden gediagnosticeerd, namelijk pas als zij al symptomen hebben en er dus al onherstelbare schade aan de zenuwen is ontstaan. Hoe eerder zij worden opgespoord, des te sneller de behandeling kan starten en des te groter het behandeleffect en de kans op een normale ontwikkeling, aldus de vereniging.

