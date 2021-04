Kinderen maken steeds meer 'Engelse fouten’ in Nederlandse woorden: app en vloed of coolkast

Juf Monique van der Houdt van basisschool De Parel in Rotterdam schoot even in de lach toen ze de spellingtoets nakeek. Een leerling had koelkast verbasterd tot coolkast. ,,Ja, ik moest heel hard lachen’’, bekent ze. De laatste jaren komt deze leerkracht wel vaker bijzondere spelling tegen. Toen ze het tijdens een les aardrijkskunde over eb en vloed had, schreef een leerling bijvoorbeeld app in het schrift. En baai werd bye. ,,Kinderen zijn kunstenaars met woorden hoor’’, zegt ze lachend.