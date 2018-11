Kinderen ingezet bij honderden inbraken

De familie wordt gezien als een voorbeeld van ‘mobiele bandieten’. De politie kwam het gezin op het spoor tijdens een onderzoek naar inbraken aan de kust. In deze periode werden enkele verdachten op camerabeelden vastgelegd. Op 16 augustus werd een verdachte camper gesignaleerd in Domburg, waarin mensen zaten die ook op de camerabeelden stonden. Daarop werden vier volwassenen en vier kinderen aangehouden.



In het voertuig werden meerdere spullen ontdekt, waaronder koffers, kleding, speelgoed, elektrische apparaten, sieraden, laptops, telefoon en geld. Het politieonderzoek richtte zich eerst op het vaststellen van hun identiteit. Dat was lastig omdat de verdachten niet Nederlands zijn en geen geldige identiteitsbewijzen hadden. Drie mensen hadden valse Italiaanse documenten bij zich. Uiteindelijk is vastgesteld dat het gaat om een man van 43 en zijn 41-jarige vrouw en vier kinderen van 15, 17, 18 en 20 jaar.

Mensenhandel en uitbuiting

Het Team Mensenhandel van de politie heeft in deze zaak onderzocht of er sprake was van mensenhandel en uitbuiting. Volgens dat team heeft een van de kinderen in opdracht van de vader geld opgenomen met een gestolen pinpas. Ook is er een vermoeden dat de kinderen nauwelijks scholing hebben gehad. Door het criminele gedrag is een scheve machtsverhouding ontstaan, stelt de politie. Er was geen duidelijke ouder-kindrolverdeling meer. De ouders hadden volgens de onderzoekers profijt van het crimineel gedrag van hun kinderen. Zij worden hiervoor vervolgd.

Politie en justitie verdenken de man en de vrouw ervan leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie, met als doel diefstallen en inbraken te plegen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij struinden dagelijks parkeerplaatsen af en pleegden meerdere auto- en camperinbraken per dag. De camper waarin de verdachten bij hun aanhouding reden, is in beslag genomen. De spullen die in de camper lagen zijn eveneens in beslag genomen.



Deze week is het onderzoek afgerond. Het gezin wordt verdacht van zeker 160 inbraken in Nederland en ook verantwoordelijk gehouden voor een reeks inbraken in België.