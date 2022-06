Kind uit groep 7 neemt e-sigaret mee naar basisschool: meer leerlingen blijken te weten waar ze te koop zijn

De directeur van de school, Renate Groenveld, heeft in een brief de ouders op de hoogte gebracht. ‘Vandaag is gebleken dat er kinderen zijn die bekend zijn met het gebruik van shisha- of vape-pennen. Deze kinderen wisten ook te vertellen waar en via wie je die als kind kunt kopen,’ schrijft Groenveld. ‘Vanuit De Bundertjes lijkt het ons zeer onwenselijk dat kinderen deze pennen in hun bezit hebben, laat staan dat ze ze gaan gebruiken. Het is dan ook niet toegestaan om ze mee naar school te nemen.’