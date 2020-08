Kind ernstig gewond geraakt op kartbaan, nadat kart uit de bocht vloog

Hulpdien­sten druk met waterspor­ters in nood door harde wind aan zee

22 augustus Langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust hebben hulpdiensten het vandaag druk met het in veiligheid brengen van watersporters in nood. Volgens de veiligheidsregio’s is de harde wind natuurlijk aantrekkelijk voor watersporters, maar ook erg gevaarlijk.