Kind en agent zwaargewond; politiemotor rijdt tegen verkeer in en botst op fietsers

Tweede Nederland­se tiener overleden aan corona

17 november Voor de tweede keer sinds de uitbraak van de coronaepidemie in Nederland is een tiener die besmet was met het virus overleden. Dat bevestigde Gezondheidsminister Hugo de Jonge vanavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. ,,Het ging hierbij om een jongen waar ook sprake was van onderliggend lijden", aldus de minister.