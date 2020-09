Kims zoon Jordy werd neergestoken bij massale vechtpartij: ‘Ik ben trots op hem’

Wat er vrijdagavond precies is gebeurd, weet ze niet. Maar volgens Kim van ’t Ende (39) hoorde haar zoon Jordy (21) over de vechtpartij toen hij vrijdagavond ‘op het centrum’ van Wezep was. ,,Hij is er naartoe gegaan en dat is misschien zijn fout geweest.’’ Wat daarna gebeurde, had volgens haar niemand verwacht.



Terwijl haar zoon in het ziekenhuis maandag weer op de ic belandt als gevolg van de steekpartij, vertelt ze wat er volgens hen is gebeurd. ,,Jordy hoorde dat er twee groepen ruzie hadden. Hij behoort niet tot een van die groepen en kent er ook niemand van’’, beweert ze. ,,Ik ook niet. Maar toen Jordy aankwam zag hij dat ze met een paar man op een vriend van hem zaten. Hij wilde ze eraf halen en toen pakten ze hem...’’