Kims comeback is nu al een succes, ook voor alle andere jonge moeders

Ze kan alleen maar verliezen. Misschien blijkt ze niet meer zo goed als ze dacht en haalt ze de wereldtop niet. Of het lukt haar wel, maar dan kun je de krantenkoppen ook wel dromen. Want wat zegt het over het mondiale vrouwentennis wanneer een moedertje na zeven jaar afwezigheid weer de top haalt?



Dit was de meest gehoorde reactie op het nieuws dat de Belgische oud-toptennisster Kim Clijsters haar rentree op de baan wil gaan maken. In 2020 moet het gebeuren, zagen we in een gelikt filmpje. Zeven jaar lang was ze fulltime moeder. Het tennissen gebeurde op promotietoernooien met andere oud-profs, en als sparringpartner van de huidige profs. Maar ze miste haar oude leven. En dus probeert ze het nog een keer.