'Kijker gaat dubbel betalen voor publieke omroep'

Vooral documentaires en drama, nu nog te zien op openbare netten, zouden straks achter een betaalmuur verdwijnen. Dat blijkt uit het Jaarplan Video 2019, dat in handen is van de krant. Het gaat mogelijk om een conceptversie van het document.



Voor de tv-kijker betekenen de plannen dat het bekijken van veel programma's twee keer geld kost. Nadat eerst de Belastingdienst heeft geïnd, moet de kijker voor bepaalde shows ook een abonnement nemen op NPO Start Plus. Dat kost 2,95 euro per maand. Mogelijk wordt dat bedrag vanwege de nieuwe programma's hoger.



De NPO heeft de plannen gemaakt omdat ze flink moet bezuinigen. Naar verwachting krijgt Hilversum komend jaar 62 miljoen euro minder dan nu vanuit Den Haag.



De NPO laat aan deze site weten de plannen niet te kunnen bevestigen. ,,Ze zijn op dit moment nog volop in ontwikkeling'', zegt woordvoerder Jacek Magala. ,,Er ligt in ieder geval nog niets vast.''