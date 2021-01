Kickbokskampioen Robin van Roosmalen en zus (29) slachtoffers bij ernstig ongeluk op A2

Ze hadden de auto stilgezet op de vluchtstrook, waar ze werden aangereden door een vrachtwagen. De 29-jarige Melissa overleed daarbij. Haar 31-jarige broer ligt gewond in het ziekenhuis. Beiden komen uit Den Bosch. De broer en zus hadden vrijwel dagelijks contact, zo is te zien op foto’s die hij op Instagram plaatste.

,,We komen net uit het ziekenhuis, het is ernstig wat er is gebeurd”, laat Hicham Elgaoui van Fighting Talents, de Bossche sportschool waar Van Roosmalen traint, weten. Volgens hem zal de kickbokser nog een lange tijd moeten revalideren. Van Roosmalen richtte recent zijn pijlen op de lichtgewichtdivisie (tot 70 kilo). Daar was hij al eens wereldkampioen.

Volledig scherm Robin van Roosmalen ligt gewond in het ziekenhuis na een ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. © James Law/Glory Sports International

De chauffeur van de betrokken vrachtwagen is aangehouden. De A2 is dicht, meldt Rijkswaterstaat. Rond 14.50 uur kreeg Rijkswaterstaat een melding van het ongeluk op de verbindingsweg van de A2 vanuit Den Bosch naar de A12 richting Arnhem. De politie onderzoekt de toedracht.

Omgeleid

In totaal is er 70 meter vangrailschade. Ook is er olie op het wegdek terechtgekomen. Om die reden heeft Rijkswaterstaat de A2 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn gesloten. Verkeer richting Utrecht en Amsterdam wordt vanaf knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 en A12.

Door het ongeluk op de A2 staat er ook file op de A27 voor knooppunt Everdingen richting Hilversum.

Volledig scherm Ongeval A2 ter hoogte van Nieuwegein © Michiel van Beers

Het is niet de eerste keer dat er op de A2 een ernstig ongeluk met dodelijke gevolgen of ernstig letsel gebeurt. Zo kwam kort voor de afgelopen kerstdagen een jonge vrouw uit Nieuwegein om het leven. Haar auto werd geraakt door een andere automobilist die vermoedelijk te hard heeft gereden. Door het ongeluk was de A2 urenlang dicht.

Afgesloten

In september van het vorig jaar ging het ook flink mis op de A2 bij Nieuwegein. Bij de botsing waren meerdere auto’s betrokken en raakte één persoon zwaar gewond. In de zomer van vorig jaar werd de snelweg ook afgesloten door een ongeval met drie auto’s en een vrachtwagen. Daarbij raakte niemand gewond.

In mei raakte een automobilist bij Utrecht gewond na een harde klap tegen de vangrail gebotst. Zijn auto vloog daarna in brand. Hij reed eerst tegen de vangrail en ramde daarna een taxibusje dat op de rechter strook reed.

Spookrijder

Een jaar eerder vielen drie doden te betreuren op de A2 bij Breukelen. Een spookrijder reed tegen het verkeer in en raakte diverse andere auto’s. Zijn auto was via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtgekomen en botste daar op tegemoetkomend verkeer. Aanvankelijk leek het erop dat er sprake was van een spookrijder.

In 2015 reed een man met hoge snelheid een andere automobilist dood. Hij knalde op de auto een gezin. De vader overleefde de klap niet en vijf andere inzittenden raakten zwaargewond. Op 30 december reed de man met 237 kilometer per uur over de A2. Hij maakte gebruik van de vluchtstrook aan de linkerkant van de weg. Toen die ophield stuurde hij naar rechts, tegen de auto van het gezin aan.

Rijstroken

Volgens verkeerspsycholoog Gerhard Tertoolen worden op wegen met meer rijstroken meer fouten gemaakt. Ook in ritsen zijn Nederlandse bestuurders minder goed. ,,Op een snelweg met zes rijstroken, vinden er meer wisselingen plaats. Mensen zijn zich soms daar niet zo op gefocust en komen er te laat achter om dat ze van rijstrook hadden moeten wisselen. Dat wisselen van stroken vinden veel mensen lastig.”

Tertoolen kent de situatie ter plaatse niet zo goed. ,,Daarom is het lastig om een oorzaak aan te wijzen. Als er veel ongelukken op dezelfde plaats gebeuren, kan het zijn dat autobestuurders zijn afgeleid. Door een groot reclamebord, of zo. Maar, nogmaals, dat weet ik niet, want ik ken de plek niet zo goed.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.