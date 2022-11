Kick Out Zwarte Piet krijgt zijn zin: Venlo ziet tóch af van grijze piet

Niemand weet hoe zwangere Maxime (22) door winkel­vloer kon zakken: ‘Maar wij zijn aansprake­lijk’

Kledingzaak Habbekrats, waar de 22-jarige hoogzwangere Maxime zaterdag door de vloer zakte en in een volgelopen kelder terecht kwam, is inmiddels weer open. De eigenaar van het pand, de Almelose woningcorporatie Sint Joseph, heeft het gat provisorisch laten dichten. Nu is het tijd voor het vervolg: hoe kon het ongeluk gebeuren, en wie is eigenlijk aansprakelijk?

