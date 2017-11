Kevin Spacey niet meer welkom bij evenement ING

ING laat in een persverklaring weten dat de samenwerking met de Amerikaanse acteur in 'goed overleg' met diens management is beëindigd. 'Door de commotie die is ontstaan rondom Spacey in relatie tot verdenkingen van seksueel misbruik vindt ING dat het niet wenselijk is om hem te laten optreden tijdens BusinessBoost Live.' Ook is ING bang dat zijn aanwezigheid zou afleiden van het doel om ondernemers te inspireren en succesvol te laten zijn.