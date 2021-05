‘Keurige huisvader’ krijgt werkstraf voor doodschoppen Woezel, die zíjn hond aanviel

Fieldlabs: Meer mensen bij evenemen­ten mogelijk

15:03 Met de juiste maatregelen kunnen evenementen deze zomer 50 tot 100 procent van het normale aantal bezoekers toelaten. Dat stelde hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Voss op een persconferentie van Fieldlabs Evenementen vandaag in Den Haag. ,,Onze conclusie is dat er veel meer mensen bij aanwezig kunnen zijn dan er tot nu toe in de routekaart van de overheid staat.”