Keti Koti net zo belangrijk maken als 4 en 5 mei zou stap vooruit zijn

Vrijdag vieren we Keti Koti, de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. Alhoewel ‘we’ een groot woord is als ik links en rechts om mij heen vraag naar de belangstelling voor deze dag. Vreemd. Want gezien de gigantische impact van onze koloniale slavernij zou deze bevrijdingsdag juist groots moeten worden gevierd. Maar in de praktijk wordt Keti Koti slechts omarmd door een kleine groep Nederlanders. Dat moet anders, vinden ook de initiatiefnemers van de sociale-mediacampagne ‘Ik neem vrij op 1 juli, totdat we allemaal vrij zijn’.