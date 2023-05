Keti Koti dit jaar gevierd op Museumplein vanwege komst koningspaar

Docent over... ‘Tijd voor omvangrijk vwo-exa­men Latijn was echt aan de krappe kant’

Bijna 186.000 leerlingen nemen momenteel deel aan de centrale schriftelijke examens. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Ditmaal bespreekt docent Herman Hermans (74) van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden het vwo-examen Latijnse taal en cultuur.