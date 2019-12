Kerstkaartenpaniek: wekenlange levertijden bij Albelli zorgen voor lege brievenbussen

UPDATE Gezin met 3 kinderen overleeft nacht in woning vol gas

16:19 Dat had heel anders kunnen aflopen in een woning aan de Oude Rozengaardseweg in Doetinchem. Een gezin met drie kinderen ging donderdagavond slapen terwijl er een ‘vreemde lucht’ in de woning hing. ’s Ochtends bleek er een flink gaslek in huis te zijn. Gelukkig kunnen ze het allemaal navertellen.