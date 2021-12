Kerst op straat dreigde voor Angelique en baby, maar vandaag was er tóch goed nieuws: ‘Het is bizar!’

Als een rollercoaster met een reeks van onverwachte wendingen, maar vooral als een ultiem kerstverhaal. Zo omschrijft Angelique wat haar de afgelopen dagen is overkomen. We spreken haar een halfuur nadat ze voor het eerst de sleutel van haar nieuwe appartementje in het slot heeft gestoken. De drie kamers van het knusse jaren 70-pand ogen nog wat kaal. We ruiken beton – er ligt nog geen vloerbedekking – en de muren kunnen wel een likje verf gebruiken, maar Angelique kan haar blijdschap amper in woorden vatten. De opluchting spat van haar af.