Kerkganger Arie (60) begrijpt niets van ophef Staphorst: 'Stuk van mijn leven wordt afgepakt!’

Onbegrip en onvrede in Kamer over grote kerkdien­sten in Staphorst

4 oktober In de Tweede Kamer is weinig begrip voor de grote kerkdiensten die zondag in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst zijn gehouden. In de kerk werden drie diensten gehouden, elk met 600 aanwezigen, waarbij gezongen werd en geen mondkapjes werden gedragen.