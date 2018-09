Kerk in Amstelveen staat in lichterlaaie

VIDEO Joris mag 90 seconden gratis shoppen en geeft alles cadeau aan zieke kids

20:09 Hij mocht negentig seconden lang gratis winkelen bij de Action, maar gooide zijn kar niet vol met spullen die je zou verwachten. In rap tempo verzamelde Joris Mulder zo veel mogelijk cadeautjes voor zieke kinderen in het Noordwest-ziekenhuis in Alkmaar.