Kentekenregistratie nu ook langs binnenwegen

Met ANPR (automatische nummerplaatherkenning) worden kentekens gescand en vergeleken met gegevens in de politiecomputers over mensen die worden gezocht of boetes hebben openstaan. Komt de naam in de politiebestanden voor, dan wordt de automobilist beboet of staande gehouden. Zijn of haar gegevens worden net zolang bewaard tot de kwestie is afgehandeld.