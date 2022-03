Kennissen vroegen de huishoudster soms: wat moet je bij die akelige vent?

video Zonnige start van maart is goed voor ons geluk, maar slecht voor gewas

Het groeiseizoen in Nederland begint steeds eerder door de opwarming van de aarde, meldt het KNMI: inmiddels drie weken eerder dan rond 1900. Maart telt nu al een recordaantal zonuren. Fijn voor het gemoed, maar slecht voor de gewassen. Die lijden vaker aan vorstschade, want het vriest juist steeds láter in het jaar.

12:19