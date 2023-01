Kennis over Holocaust neemt snel af: ‘Geschrokken dat zoveel jongeren denken dat het een mythe is’

Er bestaan grote zorgen over het gebrek aan kennis van Nederlanders over de Holocaust. Bijna een kwart van de respondenten die tussen 1980 en 2010 zijn geboren, zei in een enquête te geloven dat de Holocaust een mythe is of dat het aantal vermoorde Joden schromelijk wordt overdreven.