Kelly was 11 toen haar opa werd doodgestoken: ‘Ik voel nog die enorme woede’

Kelly Muilman was 11 jaar toen ze thuiskwam van school en de zus van haar vader in huis zag zitten. Wat gek, dacht ze, die is er normaal alleen op verjaardagen. En wat sprak haar vader weinig. Terwijl Kelly werd ondergebracht bij haar oma van moederszijde, die vlak in de buurt woonde, knaagde het aan haar. Wat was er gebeurd?