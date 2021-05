Kater na Ajaxfeest: spelers hadden fans niet moeten opzoeken

In kabinetskringen is er wel begrip voor dat het supportersfeestje niet rücksichtslos is afgebroken door de lokale politie. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema koos ervoor de supporters met rust te laten en door oproepen naar huis te bewegen. ,,Dat begrijpen wij wel’’, zegt een regeringsbron. ,,Want anders kan zoiets escaleren. Hoe graag je het ook beëindigd wilt zien, dat hoeft niet tegen elke prijs.’’ Marco Zannoni, directeur van het veiligheidsinstituut COT vindt dat ook. ,,Het had zoveel erger kunnen zijn, met tienduizenden mensen meer op verschillende plekken in de stad. Het zou naiëf zijn te denken dat je iedereen thuis kunt houden.’’



Volgens het ministerie van Justitie is er gisteren wel ‘enig contact’ geweest tussen Grapperhaus en Halsema. Dat doet denken aan een antiracismedemonstratie in juni van vorig jaar, op de Dam. Nadat aanwezigen te dicht opeen zaten, appten de minister en burgemeester of er moest worden ingegrepen. Uiteindelijk werden die berichten vrijgegeven en bleek dat Halsema zich in de steek gelaten voelde door de minister. Zij vond dat hij had ingestemd met haar besluit niet in te grijpen, Grapperhaus zei juist dat hij nooit steun aan dat besluit had verleend. Dit weekeinde werd het ‘niet netelig’, zegt een ingewijde. ,,Het is echt aan de burgemeester te beslissen, dat vonden ze allebei. En de minister heeft begrip voor haar besluit.’’