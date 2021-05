Kat sterft na gruwelijke lijdensweg in kantelraam: ‘Traumatisch voor eigenaren’

Een kat is in Emmeloord op een gruwelijke manier om het leven gekomen. Het dier kwam vast te zitten bij een kantelraam en brak daarbij haar rug. Een dierenarts heeft de poes laten inslapen. ,,Dit kan op een vrij eenvoudige manier voorkomen worden”, zegt Cornelis Bouwer van Dierenambulance Noordoostpolder.

Voorbijgangers waarschuwden vorige week dinsdag de hulpdiensten nadat op de eerste verdieping van een rijtjeshuis aan de Professor Ter Veenstraat in Emmeloord een kat klem zat tussen twee ramen. Het beestje had door het kantelraam dat op de kiepstand stond naar binnen willen klimmen, maar is haar grip verloren. Vervolgens is ze naar beneden gezakt en klem komen te zitten tussen de ramen.

Melding voorbijganger

Na een melding van een buurtbewoner zijn de politie, brandweer en dierenambulance ter plaatse gekomen. Via de buitenkant was de kat niet te bereiken. De deur van de woning is daarom geforceerd, aangezien de bewoners van de woning ook niet thuis waren. De kat is uit de benarde positie gehaald, maar bleek de rug te hebben gebroken. Een dierenarts besloot later dat het beter was om het diertje te laten inslapen.

,,De bewoners van het huis reageerden geschokt toen ze thuis kwamen”, zegt Bouwer, bestuurslid van de dierenambulance Noordoostpolder. ,,Het was een lange lijdensweg voor het beestje. Ze heeft verschrikkelijk geleden. Dit is ernstig dierenleed. De kat komt er wel in, maar kan niet uit het raam weg. De kat begint te wringen en los te komen en kan makkelijk de rug breken. Gelukkig heeft iemand gezien wat er gebeurde, anders had het nog veel langer kunnen duren.”

Quote Kantelra­men zijn verschrik­ke­lij­ke rotdingen voor katten. Dit soort situaties gebeurt regelmatig in het land en de dieren overleven het niet als ze er in komen en niet meteen opgemerkt worden. Cornelis Bouwer, Bestuurslid Dierenambulance Noordoostpolder

Menselijke drama’s

,,Het zijn dierlijke en menselijke drama’s. Het is een nachtmerrie voor elke katteneigenaar”, vervolgt Bouwer, die weet dat dit soort situaties vaker voorkomen in het hele land. ,,Zulke kantelramen zijn verschrikkelijke rotdingen voor katten. Dit soort situaties gebeurt regelmatig in het land en de dieren overleven het niet als ze er in komen en niet meteen opgemerkt worden.”

Zonder snel ingrijpen kan dit leiden tot verstikking of schade aan het ruggenmerg, met verlamming of overlijden als gevolg.

Bouwer wil kattenbezitters waarschuwen om uit te kijken met kantelramen. ,,Veel mensen weten niet dat dit kan gebeuren. Zulke incidenten gebeuren echter regelmatig. Na de gebeurtenis in Emmeloord sprak ik ook met iemand anders die dit had meegemaakt. Het is echt een traumatische ervaring voor betrokken mensen.”

Oplossing

Situaties zoals in Emmeloord kunnen volgens hem simpel voorkomen worden. ,,Door een driehoekig beschermrekje die zijkanten van het raam afschermen te plaatsen kan veel dierenleed bespaard blijven. Er is ook een gemakkelijkere oplossing. Door een dikke handdoek op te rollen en te plaatsen in de kier aan de onderkant van het raam kan de kat zichzelf makkelijk losmaken uit het raam.”

Volledig scherm De brandweer heeft de deur vorige week dinsdag opengemaakt om de kat uit de benarde positie te bevrijden. © Dierenambulance Noordoostpolder

