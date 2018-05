Kartwereld verbijsterd over horrorongeluk in Walibi

De kartbaan is sinds het ongeluk buiten gebruik. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit doet onderzoek naar het incident. De Nederlandse kartwereld is bij voorbaat verbijsterd dat bezoekers van Walibi zonder helm en raceoverall in de karts mogen rijden.



,,Dat is bij ons niet eens een discussie. Stelregel één bij karten: doe een helm op”, zegt Maarten van Wesenbeeck van de KNAF, de Nederlandse federatie voor autosport, waar ook de kartsport onder valt. ,,Voor karters met lange haren is het gebruikelijk de haren weg te stoppen in een netje onder de helm. Anderen doen een staart of vlecht in en verbergen deze tussen het brandwerende pak en de overall. Het is in ieder geval zeer onverstandig lang haar los te laten wapperen.”