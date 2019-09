Karretje kermisattractie Wijchen laat los: meerdere gewonden

School rouwt om bij brand omgekomen Stan (9): ‘Wat een verdriet, hier zijn geen woorden voor’

17:19 De Jenaplanschool Blijberg in Rotterdam-Noord en de Rudolf Steiner School in Breda zijn in rouw om de jongens (6) en (9) die in de nacht van zaterdag op zondag om het leven kwam bij de verwoestende brand in Strijbeek. De vriendjes konden niet meer ontsnappen uit de vlammen van het Brabantse vakantiehuis.