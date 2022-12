Karim Aachboun (juridisch adviseur van de ex van Johnny de Mol) gearresteerd en nacht in cel

Tranen in rechtbank om woonboot die vrouw na 14 jaar dreigt te verliezen, en dan ineens...

Gedoe rond een woonboot in het Almelose Kanaal in Zwolle zorgt voor jarenlange stress bij de bewoonster, maar ook bij kinderen van hun al in 2001 overleden vader. Die bleek formeel nog eigenaar, waardoor ze ook twintig jaar later aanspraak kunnen maken op de boot als erfenis. Wanneer de rechter zich over de situatie buigt, krijgt de zaak echter een wonderlijke wending.

21 december