Karatas (57) haalt jonge man uit brandende auto langs A73 en redt zijn leven: 'Waarom reed iedereen door?’

In het pikkedonker reed Sel zondag vanuit Venray terug naar Nijmegen. Het was tegen 23.15 uur. Samen met zijn vriendin, die in de thuiszorg werkt, was hij naar een cliënt van haar gegaan. ,,Omdat zij niet graag in het donker rijdt, reed ik mee. Toevallig was ze eerder klaar dan normaal.”



Het was rustig op de weg. Het stel verwachtte snel thuis te zijn. Maar de rit liep anders. Bij afslag Heumen op de snelweg A73 zagen ze vlammen die uit de struiken leken te komen. Had iemand soms vuurwerk gegooid? Was er iets in brand gevlogen?