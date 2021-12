Kappers demonstreren voor meer coronasteun: ‘We moeten open om onze schulden te betalen’

Ze is het helemaal beu, de lockdownregels waardoor haar kapperszaak opnieuw dicht moest. En daarom heeft ze haar ramen volgehangen met posters met daarop: ‘We zijn het zat!’ en ‘we moeten open om onze schulden te betalen!’

Ze is niet de enige kapper die vandaag protesteert. Ongeveer tweehonderd kapperszaken in 120 gemeenten doen mee aan een demonstratie voor meer coronasteun, nu ze door de lockdown allemaal hun deuren hebben moeten sluiten.

Kappers laten van zich horen door hun posters en leuzen, ze delen koffie en oliebollen uit. Een barbershop in Nijmegen ging op straat knippen, maar daar werd snel een einde aan gemaakt door boa’s van de gemeente. Peggy Hendrix heeft als protest een etalagepop in haar kapperstoel gezet. ,,Omdat daar gewoon een echt mens had moeten zitten.’’

Ze is al 25 jaar kapper in Belfeld, een klein dorp in de gemeente Venlo. Sinds één jaar zit ze in dit nieuwe pand, voorheen een slagerij. Alles had ze verbouwd, nieuwe stoelen gekocht en spiegels opgehangen. En toen kwam een nieuwe lockdown en heeft ze haar deuren opnieuw moeten sluiten. ,,Mensen zeggen dat ik een doorzettertje ben, maar ik weet niet of hier nog wel zin in heb.’’

Peggy van Kapsalon Hendrix Hairstyling met een paspop in de kappersstoel.

Haar dochter wil de zaak later overnemen, maar Hendrix heeft gezegd dat ze nog maar even moet afwachten. ,,Ik weet niet eens of ik de zaak over een jaar nog wel heb.’’

De frustraties zitten hoog in de branche, de kappers zien zichzelf niet als mogelijke besmettingsbron. ,,We zijn nooit aangemerkt als besmettingshaard’’, zegt de woordvoerder van de kappersbrancheorganisatie Anko. De grootste frustraties zitten hem nog wel in de steunpakketten.

Voor kleine zelfstandige thuiskappers is er bijvoorbeeld alleen steun als ze geen partner hebben die meer inkomen heeft dan 1500 euro per maand. Ook zijn er grotere salons die moeite hebben om de crisis door te komen, omdat de overheid niet alle misgelopen omzet vergoedt. ,,Ik krijg maar 60 procent vergoeding, terwijl je je personeel 100 procent moet doorbetalen’’, zegt Hendrix, die drie kappers in dienst heeft.

Quote Echt, er komen betere tijden, geloof me Mevrouw Goudzwaard

Mevrouw Goudzwaard (90) komt met haar rollator langs de kapperszaak gelopen. Ze leest de leuzen op de posters, en staat er instemmend bij te knikken. ,,Het is erg wat ze jullie aan doen. Ik heb zelf een zaak gehad, weet hoe moeilijk het is om alles op te bouwen. En nu wordt het jullie afgepakt.”

Ze blijkt niet te zijn gevaccineerd en heeft geen goed woord over voor het beleid. ,,Maar echt, er komen betere tijden, geloof me.”

Omikron

Maar zijn de lockdownregels niet bedoeld om besmettingen tegen te gaan? Om de ziekenhuizen niet te laten overstromen? De huidige lockdown ging in omdat het kabinet een nieuwe, grote besmettingsgolf door de omikronvariant wilde tegengaan. De kappers zijn bovendien niet de enige die dicht moesten.

Hendrix denkt een poosje na voor ze antwoordt. ,,Kijk, ik had zelf een goedaardige tumor in m’n zij, ben tot twee keer toe afgebeld voor een operatie. Kreeg van het ziekenhuis in Roermond nog een bos bloemen omdat ze het zo erg voor me vonden. Maarja, we moeten toch iets? We kunnen ons land toch niet telkens op slot gooien? Moeten we dan elke winter dicht?”

De actie van vandaag werd opgezet door de organisatie ‘Ik kan niet meer’, samen met een aantal kapperszaken door het land. Kappersbrancheorganisatie ANKO was niet betrokken bij het opzetten van de actie, maar steunt de demonstratie wel. Voor Hendrix voelde het goed om wat te kunnen doen. ,,Al is het maar om aan Den Haag te laten zien dat we niet zomaar een flutberoep hebben. Hier luchten mensen hun hart, vertellen over hun problemen.”

