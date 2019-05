Kans ‘zeer groot’ dat zondag voor het eerst ‘30 graden wordt aangetikt’

,,Dat wordt even wennen, want in mei is het aan de koele kant geweest,’’ voorspelt zij. Bovendien moeten we volgens haar ‘goed gaan smeren’. ,,De zonkracht is nu 7. Als je tien tot vijftien minuten in de zon zit, kun je al verbanden.’’



Zowel zaterdag als zondag zijn volgens Woei prima stranddagen. ,,Het is aan zee wel een stuk frisser. Daar kan het nog steeds zo'n 20 graden worden.’’ Vooral zaterdag zal het frisser zijn aan zee, want dan is er ‘nog een zwak westelijk windje’. ,,Op zondag kan het ook aan het strand misschien zelfs zomers warm worden omdat de wind uit het zuiden waait.’’